Австрія бачить "величезний ризик" від зупинки російських газових потоків

Це загрожує наслідками для країни.

Австрія переконана, що є величезний ризик припинення постачання газу з росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Поки існує залежність від поставок російського газу, існує величезний ризик збою поставок з далекосяжними наслідками", - підкреслили у відомстві.

Там уточнили, що Австрії необхідно якнайшвидше перестати залежати від постачання російського газу.

Як нагадує Bloomberg, згідно з австрійським урядовим звітом, країна може покрити свої потреби в імпорті газу за рахунок пропускної спроможності трубопроводів з Італії та Німеччини.

При цьому влада Австрії зобов'язалася до кінця 2027 року припинити імпорт російського газу в рамках трансформації енергетичної системи країни. Відповідну дорожню карту можуть представити перед виборами, які відбудуться 29 вересня.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники розпочали свою операцію у Курській області. Зокрема, вони взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа", яка знаходиться поблизу кордону.

Після цього росіяни почали розповсюджувати фейки про те, що Україна нібито захотіла перекрити транзит російського газу.

Раніше повідомлялось, що Україна та росія планують і надалі продовжувати постачання газу до Європи, попри бойові дії поблизу ключового транскордонного пункту транзиту газу через газозабірну станцію "Суджа" в Курській області росії.