Австрія депортувала сирійця вперше за 15 років

Країна продовжить курс на видворення засуджених злочинців.

Вчора уряд депортував 32-річного громадянина Сирії, засудженого за причетність до терористичної організації Ісламська держава.

Про це повідомляє Austria Presse Agentur.

"Сьогоднішня депортація є частиною жорсткої, а отже справедливої, міграційної політики", - заявив міністр внутрішніх справ Ґергард Карнер.

За його словами, Австрія продовжить курс на видворення засуджених злочинців, зокрема й до Сирії, "наполегливо та крок за кроком".

Депортований сирієць був засуджений у листопаді 2018 року судом Зальцбурга до семи років ув’язнення за участь в ІДІЛ.

В слідстві повідомили, що він займався пропагандою, вербуванням новобранців та поширенням терористичного контенту через численні онлайн-платформи, включно з Twitter, YouTube, Telegram, Facebook і WordPress.

Тільки в Twitter він вів близько 30 акаунтів і на його пристроях виявили 40 тисяч медіафайлів, пов’язаних із тероризмом.

Ще в лютому 2019 року Федеральне управління у справах іноземців позбавило чоловіка статусу біженця і винесло рішення про видворення з безстроковою забороною на в’їзд: але тоді депортацію визнали неможливою через ситуацію в Сирії.

Після звільнення з в’язниці в грудні минулого року депортований подав новий запит на міжнародний захист, проте його відхилили у квітні 2025 року.

І з огляду на зміну ситуації після повалення режиму Башара Асада, повернення до Сирії визнали прийнятним. BFA ухвалило рішення на основі оцінки ситуації в країні, наданої Європейським агентством з питань притулку (EUAA).

Пізніше сирійця знову заарештували за нове кримінальне правопорушення і засудили до двох місяців позбавлення волі, після чого помістили до центру утримання з метою депортації.

В четвер депортацію здійснили регулярним авіарейсом через Стамбул до Дамаска.

За даними Міністерства внутрішніх справ Австрії, після зміни режиму в Сирії до країни повернулися 350 сирійців, які проживали в центральноєвропейській країні.

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