Австрія допоможе повернути вивезених рф дітей
Відень готовий допомогти із поверненням українських дітей, яких росія незаконно вивезла з окупованих територій, а також виступити посередником у перемовинах із москвою.
Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з колегою Австрії Александром Ван дер Белленом у Відні.
"Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічей із російською стороною", – заявив Зеленський.
Він додав, що така ініціатива може стати важливим кроком для повернення українських дітей додому.
Глава держави подякував Австрії за послідовну підтримку суверенітету України та за теплі міждержавні стосунки і висловив співчуття народу Австрії у зв’язку з трагедією в Граці.
"Ніде й ніколи батьки не повинні втрачати своїх дітей, і біль від таких втрат – це те, чого не може вилікувати навіть час. І коли ми кажемо про це, ми справді відчуваємо, що мається на увазі", – сказав Зеленський.
Також в центрі уваги переговорів були питання припинення війни, посилення тиску на рф, захисту дітей та підтримка української громади в Австрії.
Президент Австрії зазначив, що його держава залишається військово нейтральною, проте не політично.
"росія – агресор. І я ще раз закликаю можновладців у Кремлі закінчити цю незаконну війну та почати серйозні, чесні перемовини", – сказав Александр Ван дер Беллен.
Також президенти обговорили переслідування втікачів від українського правосуддя, зокрема колишніх посадовців та олігархів, котрі переховуються в Європі і Зеленський закликає Австрію повернути українських олігархів-втікачів.
Ще однією з тем стала економічна співпраця та участь австрійського бізнесу у відновленні України.
Під час офіційного візиту було підписано п’ять міждержавних документів:
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Декларацію про наміри щодо політичного співробітництва та відбудови України;
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Спільне комюніке про безпеку та повернення викрадених Росією дітей;
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Меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства;
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Меморандум між Одеською ОВА та федеральною землею Верхня Австрія щодо відбудови Одещини;
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Меморандум про міжрегіональне та муніципальне співробітництво.