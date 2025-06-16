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Австрія допоможе повернути вивезених рф дітей

16 червня 2025, 21:35
Австрія допоможе повернути вивезених рф дітей
Відень. Фото: iPress.ua / Михайло Гема
Глави держав також під час зустрічі підписали 5 важливих документів.

Відень готовий допомогти із поверненням українських дітей, яких росія незаконно вивезла з окупованих територій, а також виступити посередником у перемовинах із москвою. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з колегою Австрії Александром Ван дер Белленом у Відні. 

"Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічей із російською стороною", – заявив Зеленський.

Він додав, що така ініціатива може стати важливим кроком для повернення українських дітей додому.

Глава держави подякував Австрії за послідовну підтримку суверенітету України та за теплі міждержавні стосунки і висловив співчуття народу Австрії у зв’язку з трагедією в Граці.

"Ніде й ніколи батьки не повинні втрачати своїх дітей, і біль від таких втрат – це те, чого не може вилікувати навіть час. ​І коли ми кажемо про це, ми справді відчуваємо, що мається на увазі", – сказав Зеленський. 

Також в центрі уваги переговорів були питання припинення війни, посилення тиску на рф, захисту дітей та підтримка української громади в Австрії. 

Президент Австрії зазначив, що його держава залишається військово нейтральною, проте не політично.

"росія – агресор. І я ще раз закликаю можновладців у Кремлі закінчити цю незаконну війну та почати серйозні, чесні перемовини", – сказав Александр Ван дер Беллен.

Також президенти обговорили переслідування втікачів від українського правосуддя, зокрема колишніх посадовців та олігархів, котрі переховуються в Європі і Зеленський закликає Австрію повернути українських олігархів-втікачів

Ще однією з тем стала економічна співпраця та участь австрійського бізнесу у відновленні України.

Під час офіційного візиту було підписано п’ять міждержавних документів:

  • Декларацію про наміри щодо політичного співробітництва та відбудови України;

  • Спільне комюніке про безпеку та повернення викрадених Росією дітей;

  • Меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства;

  • Меморандум між Одеською ОВА та федеральною землею Верхня Австрія щодо відбудови Одещини;

  • Меморандум про міжрегіональне та муніципальне співробітництво.

 

АвстріяУкраїна

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