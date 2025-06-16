Австрія допоможе повернути вивезених рф дітей

Глави держав також під час зустрічі підписали 5 важливих документів.

Відень готовий допомогти із поверненням українських дітей, яких росія незаконно вивезла з окупованих територій, а також виступити посередником у перемовинах із москвою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з колегою Австрії Александром Ван дер Белленом у Відні.

"Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічей із російською стороною", – заявив Зеленський.

Він додав, що така ініціатива може стати важливим кроком для повернення українських дітей додому.

Глава держави подякував Австрії за послідовну підтримку суверенітету України та за теплі міждержавні стосунки і висловив співчуття народу Австрії у зв’язку з трагедією в Граці.

"Ніде й ніколи батьки не повинні втрачати своїх дітей, і біль від таких втрат – це те, чого не може вилікувати навіть час. ​І коли ми кажемо про це, ми справді відчуваємо, що мається на увазі", – сказав Зеленський.

Також в центрі уваги переговорів були питання припинення війни, посилення тиску на рф, захисту дітей та підтримка української громади в Австрії.

Президент Австрії зазначив, що його держава залишається військово нейтральною, проте не політично.

"росія – агресор. І я ще раз закликаю можновладців у Кремлі закінчити цю незаконну війну та почати серйозні, чесні перемовини", – сказав Александр Ван дер Беллен.

Також президенти обговорили переслідування втікачів від українського правосуддя, зокрема колишніх посадовців та олігархів, котрі переховуються в Європі і Зеленський закликає Австрію повернути українських олігархів-втікачів.

Ще однією з тем стала економічна співпраця та участь австрійського бізнесу у відновленні України.

Під час офіційного візиту було підписано п’ять міждержавних документів: