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Зеленський закликає Австрію повернути українських олігархів-втікачів

16 червня 2025, 19:53
Зеленський закликає Австрію повернути українських олігархів-втікачів
Фото: yugopolis.ru
На його думку, це питання справедливості.

Президент України Володимир Зеленський закликав австрійську владу повернути українських олігархів-втікачів, що переховуються в Австрії.   

Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом.

"Ми розраховуємо на підтримку Австрії, держави та суспільства, в чутливому для України питанні щодо колишніх українських посадовців, олігархів, які переховуються від правосуддя України і використовують Європу, використовують, безумовно, і Австрію як схованку для зберігання їх вкрадених активів", - заявив глава держави. 

Зеленський додав, що це питання справедливості.

"Тим більше у час війни важливо, щоб наші держави співпрацювали в галузі правосуддя", - доав президент.

Ще два року тому Бюро економічної безпеки спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України, оголосили підозру Дмитру Фірташу, який виїхав до Австрії, і топменеджменту його компаній.

 
Австріяолігархи

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