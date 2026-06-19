Для миру в Україні Європа має говорити з путіним – канцлер Австрії

Штокер підтримав ідею відновлення дипломатичних контактів між ЄС та кремлем.

Канцлер Австрії Крістіан Штокер вважає, що Європейський Союз має скористатися нинішнім моментом для відновлення діалогу з російським правителем путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Financial Times.

Штокер заявив, що підтримує зусилля президента Європейської ради Антоніу Кошти щодо встановлення неформальних контактів із кремлем і має намір закликати інших лідерів ЄС підтримати такий підхід.

"Війни закінчуються не зброєю, а успішною дипломатією. Для цього потрібні діалог і переговори, а отже – канали комунікації мають бути відкритими", – зазначив австрійський канцлер.

За його словами, зараз з’явився певний "імпульс" для активізації дипломатичних зусиль. Штокер висловив сподівання, що після врегулювання ситуації на Близькому Сході міжнародна увага знову зосередиться на війні рф проти України.

Водночас він не став говорити про те, хто міг би представляти Європу на потенційних переговорах із путіним. На його думку, важливішим є узгодження спільної позиції ЄС щодо змісту таких контактів.

Канцлер наголосив, що підтримка України з боку Євросоюзу має на меті досягнення справедливого і тривалого миру, а не продовження війни.

Також Штокер висловив переконання, що президент рф повинен зрозуміти: переговори відповідають його інтересам більше, ніж продовження бойових дій.

Раніше стало відомо, що Кошта намагався налагодити неофіційний канал зв’язку з путіним щодо України.