Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Для миру в Україні Європа має говорити з путіним – канцлер Австрії

19 червня 2026, 15:19
Для миру в Україні Європа має говорити з путіним – канцлер Австрії
Штокер підтримав ідею відновлення дипломатичних контактів між ЄС та кремлем.

Канцлер Австрії Крістіан Штокер вважає, що Європейський Союз має скористатися нинішнім моментом для відновлення діалогу з російським правителем путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Financial Times.

Штокер заявив, що підтримує зусилля президента Європейської ради Антоніу Кошти щодо встановлення неформальних контактів із кремлем і має намір закликати інших лідерів ЄС підтримати такий підхід.

"Війни закінчуються не зброєю, а успішною дипломатією. Для цього потрібні діалог і переговори, а отже – канали комунікації мають бути відкритими", – зазначив австрійський канцлер.

За його словами, зараз з’явився певний "імпульс" для активізації дипломатичних зусиль. Штокер висловив сподівання, що після врегулювання ситуації на Близькому Сході міжнародна увага знову зосередиться на війні рф проти України.

Водночас він не став говорити про те, хто міг би представляти Європу на потенційних переговорах із путіним. На його думку, важливішим є узгодження спільної позиції ЄС щодо змісту таких контактів.

Канцлер наголосив, що підтримка України з боку Євросоюзу має на меті досягнення справедливого і тривалого миру, а не продовження війни.

Також Штокер висловив переконання, що президент рф повинен зрозуміти: переговори відповідають його інтересам більше, ніж продовження бойових дій.

Раніше стало відомо, що Кошта намагався налагодити неофіційний канал зв’язку з путіним щодо України.

 
РосіявійнаАвстріяканцлер

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". КДБ розставляє пастку. Частина 6 – Крейґ Анґер
Переклад iPress – 19 червня 2026, 14:00
НАТО потрібна нова стратегічна карта. Її головний маршрут тепер проходить через Варшаву – Ендрю Міхта
Політика
НАТО потрібна нова стратегічна карта. Її головний маршрут тепер проходить через Варшаву – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 червня 2026, 12:27
Україна методично відрізає Крим від російського постачання. Наступною слабкою ланкою може стати Керченський міст – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна методично відрізає Крим від російського постачання. Наступною слабкою ланкою може стати Керченський міст – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 червня 2026, 08:47
Проблеми путіна обіцяють нестабільність Європі. Час нової смути наближається – Едвард Лукас
Політика
Проблеми путіна обіцяють нестабільність Європі. Час нової смути наближається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 червня 2026, 12:57
Іран може знову перекрити Ормуз. Хусити здатні зробити кризу глобальною – Chatham House
Політика
Іран може знову перекрити Ормуз. Хусити здатні зробити кризу глобальною – Chatham House
Переклад iPress – 18 червня 2026, 11:50
Мистецтво
Політика
Мистецтво "неугоди". Цим перемир’ям Трамп капітулював перед Іраном – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 18 червня 2026, 08:20
Павло Журило:
LifeStyle
Павло Журило: "Королівський відпочинок" від Betking Foundation допоможе 300 дітям відновити сили та продовжувати мріяти
17 червня 2026, 19:47
Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Політика
Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Переклад iPress – 17 червня 2026, 15:17
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється