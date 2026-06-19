Кошта намагався налагодити неофіційний канал зв’язку з путіним щодо України – Poltico

Президент Європейської ради розлютив низку європейських лідерів своїми контактами з кремлем.

Контакти президента Європейської ради Антоніу Кошти з Кремлем можуть підірвати підтримку України з боку блоку.

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал виданню Poltico.

"Європейський Союз не може взяти на себе роль посередника в цих переговорах. Щойно ЄС – або будь-яка окрема країна – позиціонує себе як посередника, це неминуче обмежує власну здатність вживати саме тих заходів, які необхідні для підтримки України та посилення тиску на росію", – сказав Міхал, додавши, що рф продовжує відкидати будь-які варіанти дипломатичного завершення війни.

Журналісти відзначають, що спілкування Кошти з кремлем викликало критику від декількох урядів ЄС, які скаржилися на те, що їх не поінформували. Зазначається, що команда Кошти повідомила про ці контакти Францію та Британію. Також частина посадовців кажуть, що про це міг знати Берлін. Однак частина посадовців, зокрема країн Балтії, дізналися про ці дзвінки лише після публікації інформації від ЗМІ і вони були обурені цим.