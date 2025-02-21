Австрія готова бути посередником у переговорах для миру в Україні

Країна має багаторічний досвід у проведенні міжнародних зустрічей.

Австрія готова у разі потреби стати місцем проведення і стати посередником в мирних переговорах щодо припинення війни росії в Україні.

Про це інформує агенція Укрінформ, посилаючись на Міністерство європейських та закордонних справ Австрії.

"Як країна, що приймає у себе кілька міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ, Австрія має багаторічний досвід у проведенні міжнародних зустрічей та сприянні діалогу і готова виступити місцем проведення і посередником у можливих мирних переговорах, якщо буде така воля", - заявили в австрійському міністерстві.

Наразі Австрія дотримується позиції, що не може бути жодних переговорів з припинення загарбницької війни росії проти України без участі самої України, і мир має бути справедливим та не нав’язаним українцям.

Останні перемовини відбулись у Садуівській Аравії, де Ер-ріяд хотів присутності українців на переговорах, а США і росія були проти.