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Австрія готова бути посередником у переговорах для миру в Україні

21 лютого 2025, 18:53
Австрія готова бути посередником у переговорах для миру в Україні
Відень. Фото: iPress.ua / Михайло Гема
Країна має багаторічний досвід у проведенні міжнародних зустрічей.

Австрія готова у разі потреби стати місцем проведення і стати посередником в мирних переговорах щодо припинення війни росії в Україні.

Про це інформує агенція Укрінформ, посилаючись на Міністерство європейських та закордонних справ Австрії. 

"Як країна, що приймає у себе кілька міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ, Австрія має багаторічний досвід у проведенні міжнародних зустрічей та сприянні діалогу і готова виступити місцем проведення і посередником у можливих мирних переговорах, якщо буде така воля", - заявили в австрійському міністерстві. 

Наразі Австрія дотримується позиції, що не може бути жодних переговорів з припинення загарбницької війни росії проти України без участі самої України, і мир має бути справедливим та не нав’язаним українцям.

Останні перемовини відбулись у Садуівській Аравії, де Ер-ріяд хотів присутності українців на переговорах, а США і росія були проти.

 

Австріяпереговоривійна в Україні

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