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Саудівська Аравія хотіла присутності українців на переговорах, а США і росія були проти

18 лютого 2025, 18:49
Саудівська Аравія хотіла присутності українців на переговорах, а США і росія були проти
Фото: reuters.com
Принц планує поінформувати Зеленського про роль королівства у скликанні переговорів.

Принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман хотів, щоб президент Володимир Зеленський був представлений під час переговорів між москвою і Вашингтоном, однак американці і росіяни наполягали на тому, щоб зустріч відбулась без українців.

Про це інформує агентство Bloomberg

Сьогодні, 18 лютого, в Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС рф Сергяя Лаврова та помічника путіна  Юрія Ушакова з делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радникз нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Джерело поінформувало агенство, що Мухаммед ібн Салман хотів, щоб Зеленський був представлений на переговорах, але і американці, і росіяни наполягали на тому, що хочуть зустрітися без українців.

Також правитель Саудівської Аравії планує поінформувати українського президента про роль королівства у скликанні переговорів і про свої дискусії з російськими та американськими офіційними особами.

Ми також писали, що президент України Володимир Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії через зустріч американської і російської делегацій в Ер-Ріяді.

 

Саудівська Аравіяпереговори

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