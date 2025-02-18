Стало відомо, чому Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії

Глава держави натомість вирушив до Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії через зустріч американської і російської делегацій в Ер-Ріяді.

Про це він сказав в Анкарі на спільній пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"І щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував. І мені здається - це справедливо. Будь-яка країна має двосторонній трек з іншими країнами. Будь-ласка, можете обговорювати що завгодно. Але не можна приймати рішення без України як завершити війну в Україні, ті чи інші умови. І нас не запрошували на цю російсько-американську зустріч у Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом. Я думаю, як і для багатьох", - заявив він.

За словами Зеленського, про зустріч делегацій США і рф він дізнався з медіа. Він додав, що не планує завтра летіти до Саудівської Аравії для зустрічі з американцями.

"Я не знаю, хто там буде залишатися, а хто буде їхати, хто куди збирається. Чесно кажучи, мені все-одно. Менні не все-одно, щоби партнери про нас щось зайве подумали. Ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому, я не поїду у Саудівську Аравію. Ми зв'язалися з нашими партнерами у Садівській Аравії. У мене хороші дуже відносини з його королівською величністю, з Мухаммедом. Ми тільки, що зв'язалися, і домовилися, що 10 березня я буду з офіційним візитом", - підсумував український лідер.

У вівторок в обід ми повідомили, що Зеленський зустрівся з Ердоганом в Анкарі.