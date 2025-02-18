Зеленський зустрівся з Ердоганом в Анкарі

Перемовини проходять за закритими дверима.

Переговори президентів України і Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Тайїпа Ердогана пройдуть "віч-на-віч" в президентському палаці.

Про це повідомляє агентство Укрінформ.

Відомо, що після зустрічі відбудеться спілкування у розширеному форматі за участю представників турецької сторони та української делегації.

За результатами зустрічей запланована спільна заява Президентів для медіа і спілкування з представниками ЗМІ.

Вчора ми писали, що Зеленський завтра зустрінеться з Ердоганом у Туреччині.