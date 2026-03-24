Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Саудівський принц переконує Трампа не зупиняти війну з Іраном – NYT

24 березня 2026, 19:33
Саудівський принц переконує Трампа не зупиняти війну з Іраном – NYT
Офіційний Ер-Ріяд відкидає інформацію про те, що принц підштовхує до ескалації.
Саудівський принц Мухаммед бін Салман переконує президента США Дональда Трампа не зупиняти військову кампанію проти Ірану - і називає цей момент "історичною можливістю" для Близького Сходу.
 
Про це повідомляє The New York Times.
 
Протягом останнього тижня принц Мухаммед переконував американського президента, що Іран - це довгострокова загроза для регіону, яку можна усунути лише шляхом зміни уряду в Тегерані.
 
Більше того, він виступав за введення наземних військ в Іран і захоплення острова Харг - ключового нафтового хабу країни. Коли Трамп натякав на завершення війни, принц стверджував, що це була б помилка. Офіційний Ер-Ріяд відкидає інформацію про те, що принц підштовхує до ескалації.
 
"Королівство Саудівська Аравія завжди підтримувало мирне врегулювання цього конфлікту, навіть до його початку", - йдеться у заяві уряду.
 
Іранські удари вже вдарили по нафтопереробному заводу та посольству США на території Саудівської Аравії. Ормузька протока - через яку проходить основний нафтовий експорт регіону - фактично заблокована.
 
Аналітики кажуть: принц Мухаммед боїться, що якщо Трамп відступить зараз, Саудівська Аравія залишиться сам на сам із розлюченим і не переможеним Іраном.
 
"Саудівські чиновники, безумовно, хочуть, щоб війна закінчилася, але важливо, як вона закінчиться", - пояснила Ясмін Фарук з Міжнародної кризової групи виданню.

 

ІранСаудівська Аравіявійна в Україні

Останні матеріали

Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Політика
Cуспільство
Політика
Політика
Політика
Політика
Політика
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється