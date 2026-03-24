Саудівський принц переконує Трампа не зупиняти війну з Іраном – NYT

Саудівський принц Мухаммед бін Салман переконує президента США Дональда Трампа не зупиняти військову кампанію проти Ірану - і називає цей момент "історичною можливістю" для Близького Сходу.

Протягом останнього тижня принц Мухаммед переконував американського президента, що Іран - це довгострокова загроза для регіону, яку можна усунути лише шляхом зміни уряду в Тегерані.

Більше того, він виступав за введення наземних військ в Іран і захоплення острова Харг - ключового нафтового хабу країни. Коли Трамп натякав на завершення війни, принц стверджував, що це була б помилка. Офіційний Ер-Ріяд відкидає інформацію про те, що принц підштовхує до ескалації.