Австрія готова відкрити "повітряний Шенген" для Болгарії і Румунії

Уряд Австрії заявив про готовність погодитись на вступ Румунії і Болгарії до Шенгенської зони, але лише в питаннях авіаперевезень і в обмін на посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

"В разі виконання вимог щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС, між Румунією і Болгарією та країнами Шенгенської зони можуть бути скасовані паспортні перевірки, але лише для подорожей літаками", - заявив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер.

Це рішення він назвав "повітряним Шенгеном".

"Так, я можу собі уявити зміни в тому, що стосується аеропортів Румунії та Болгарії", - додав Карнер.

За його словами, він направив документ з позицією Відня до Єврокомісії, і тепер м'яч на її полі.

"З іншого боку, в обмін на це є чіткі вимоги, а саме: значне посилення захисту зовнішнього кордону, збереження наземних прикордонних перевірок та передача шукачів притулку до Болгарії та Румунії", - вважає Карнер.

Міністр сказав, що Австрія хотіла би, щоб кількість прикордонної поліції була збільшена втричі, а технічне обладнання було покращено, особливо на кордоні Болгарії з Туреччиною та Румунії з Сербією.