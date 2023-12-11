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Австрія готова відкрити "повітряний Шенген" для Болгарії і Румунії

11 грудня 2023, 17:38
Австрія готова відкрити
Фото: Ukrinform
Уряд Австрії заявив про готовність погодитись на вступ Румунії і Болгарії до Шенгенської зони, але лише в питаннях авіаперевезень і в обмін на посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

"В разі виконання вимог щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС, між Румунією і Болгарією та країнами Шенгенської зони можуть бути скасовані паспортні перевірки, але лише для подорожей літаками", - заявив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер.

Це рішення він назвав "повітряним Шенгеном".

"Так, я можу собі уявити зміни в тому, що стосується аеропортів Румунії та Болгарії", - додав Карнер. 

За його словами, він направив документ з позицією Відня до Єврокомісії, і тепер м'яч на її полі.

іншого боку, в обмін на це є чіткі вимоги, а саме: значне посилення захисту зовнішнього кордону, збереження наземних прикордонних перевірок та передача шукачів притулку до Болгарії та Румунії", - вважає Карнер.

Міністр сказав, що Австрія хотіла би, щоб кількість прикордонної поліції була збільшена втричі, а технічне обладнання було покращено, особливо на кордоні Болгарії з Туреччиною та Румунії з Сербією.

 
повітряний ШенгенАвстрія

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