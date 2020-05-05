Австрія не зафіксувала сплеску інфекції після відкриття магазинів

"У нас немає ознак помітного збільшення в окремих областях. Ситуація дуже стійка, дуже стабільна, і це дійсно дуже-дуже позитивна, хороша ситуація"

14 квітня Австрія стала однією з перших країн в Європі, яка послабила карантин, відкривши садові центри і магазини площею до 400 квадратних метрів.

Відкриття тисяч магазинів у Австрії три тижні тому не призвело до нового сплеску зараження коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це у вівторок оголосив міністр охорони здоров'я країни.

Австрія ввела коронавірусні обмеження рано, сім тижнів тому закривши бари, ресторани, школи, театри і другорядні магазини. Це допомогло скоротити щоденне зростання кількості інфікованих до менш ніж 1% і зберегти рівень смертності на відносно низькому рівні - всього 606 осіб померли.

14 квітня Австрія стала однією з перших країн в Європі, яка послабила карантин, відкривши садові центри і магазини площею до 400 квадратних метрів.

"Тепер ми можемо дуже добре вивчити і оцінити наслідки 14 квітня і наступних днів, і вони показують, що ми відмінно впоралися з першим етапом послаблення", - заявив міністр охорони здоров'я Рудольф Аншобер на пресконференції.

"У нас немає ознак помітного збільшення в окремих областях. Ситуація дуже стійка, дуже стабільна, і це дійсно дуже-дуже позитивна, хороша ситуація", - сказав він.

Щоденний приріст випадків інфекції, додав він, нині становить 0,2%.

Нагадаємо, що Уряд України з 11 травня пом'якшує карантин для малого та середнього бізнесу