Уряд України з 11 травня пом'якшує карантин для малого та середнього бізнесу

На засіданні визначили, що до 11 травня буде доопрацьовано норми, які ще розширять перелік видів господарської діяльності на першому етапі ослаблення карантину

Як повідомляється в прес-релізі Мінекономіки, відповідні зміни внесено до постанови Кабміну №211 з метою пом'якшення впливу на економіку обмежувальних заходів, упроваджених з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Кабінет Міністрів підтримав пропозиції Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства розширити перелік дозволених під час карантину видів господарської діяльності та дозволити роботу торгового та побутового обслуговування громадян, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється в прес-релізі Мінекономіки, відповідні зміни внесено до постанови Кабміну №211 з метою пом'якшення впливу на економіку обмежувальних заходів, упроваджених з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, згідно з постановою, тепер також дозволено роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів просто неба за умови забезпечення санітарних і протиепідемічних заходів (дотримання відстані щонайменше 1,5 м між столами й одно-, двомісного розміщення клієнтів за столом, забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту).

Дозволено також роботу громадського харчування на винос, діяльність нотаріусів, адвокатів і аудиторів, надання стоматологічних послуг.

На засіданні також визначили, що до 11 травня буде доопрацьовано норми, які ще розширять перелік видів господарської діяльності на першому етапі ослаблення карантину. Рішення мають бути ухвалені на наступних засіданнях уряду.

Нагадаємо, що карантин в Україні продовжили до 22 травня, але з 12 травня – пом’якшення