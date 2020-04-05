Карантин в Україні продовжили до 22 травня, але з 12 травня – пом’якшення

Шмигаль наголосив, що Україна готується до послаблення карантинних обмежень з 11 травня, а не цього тижня

Кабінет міністрів ухвалив постанову про продовження в Україні карантину до 22 травня, але з 12 травня – пом’якшення.

Таке рішення було схвалене на позачерговому засіданні уряду в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Кабінет міністрів дозволив після 11 травня відкрити для відвідування громадянами парки, сквери та зони відпочинку, об’єкти індустрії краси, оптової та роздрібної торгівлі в окремо розташованих приміщеннях, крім торговельно-розважальних центрів).

Таке рішення було схвалене на позачерговому засіданні уряду в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми приймаємо відповідний проєкт постанови на прохання бізнесу, який аргументує, що до 11 числа їм треба мати упевненість, що їхнім закладам дозволять відкритися. Їм треба закупити продукти, підготувати заклади, провести протиепідеміологічні заходи, треба провести записи людей, якщо говоримо про салони краси, манікюрні та педикюрні салони. Ми сьогодні готові прокомунікувати та прийняти відповідне рішення, щоб бізнес був готовий і мав достатньо часу на цю підготовку", - сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім ТРЦ), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

Міністри розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування, однак місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні.

Шмигаль наголосив, що Україна готується до послаблення карантинних обмежень з 11 травня, а не цього тижня.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало.