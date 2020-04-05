В Україні зафіксовано 12331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 418 нових випадків

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 436 випадків; Волинська область — 340 випадків; Дніпропетровська область — 460 випадків; Донецька область — 81 випадок; Житомирська область — 430 випадків; Закарпатська область — 531 випадок; Запорізька область — 285 випадків; Івано-Франківська область — 984 випадки; Кіровоградська область — 401 випадок; м. Київ — 1535 випадків; Київська область — 853 випадки; Львівська область — 506 випадків; Луганська область — 37 випадків; Миколаївська область — 161 випадок; Одеська область — 427 випадків; Полтавська область — 227 випадків; Рівненська область — 750 випадків; Сумська область — 112 випадків; Тернопільська область — 896 випадків; Харківська область — 361 випадок; Херсонська область — 139 випадків; Хмельницька область — 116 випадків; Чернівецька область — 1887 випадків; Черкаська область — 312 випадків; Чернігівська область — 64 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 травня 2020 року до Центру надійшло 546 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 32270 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine Нагадаємо, що пандемія коронавірусу може тривати два роки, а під контроль її зможуть взяти після появи колективного імунітету у 2/3 населення Землі.

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