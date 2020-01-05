Пандемія коронавірусу може тривати два роки, - вчені
Про це пише Bloomberg з посиланням на дані дослідження центру з вивчення інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти в США, передає РБК - Україна.
Згідно зі звітом, коронавірус складніше контролювати, оскільки його можуть переносити люди без виражених симптомів хвороби. Очікується, що пандемія буде повертатися кількома хвилями, які можуть продовжитися і після 2022 року.
"Урядові повідомлення про ризики повинні включати в себе концепцію, що ця пандемія не скоро закінчиться. І що люди мають бути готові до можливих періодичних спалахів захворювань протягом наступних двох років", - йдеться в дослідженні.
Нагадаємо, що у світі зафіксували 3 млн 318 тисяч 428 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 1 045 021, а померли — 234 250 людей.
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