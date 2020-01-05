У світі від коронавірусу одужали 1 045 021 тисяч людей, померли - 234 250 тисяч

У світі зафіксували 3 млн 318 тисяч 428 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 1 045 021, а померли — 234 250 людей.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 095 304. Серед них померли 63 871 пацієнти та одужали — 155 737.

Далі йде Іспанія — 239 639 інфікованих, Італія — 205 463, Великобританія - 171 253 та Франція — 167 178.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 12 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 642 пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей.

Найбільше померлих в США — 63 871 та Італії — 27 967.

Крім Китаю, найбільше одужалих у США — 155 737, Іспанії — 137 984, Німеччині — 123 500 та Ірані — 77 642.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали.