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У світі від коронавірусу одужали 1 045 021 тисяч людей, померли - 234 250 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 1 095 304
У світі зафіксували 3 млн 318 тисяч 428 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 1 045 021, а померли — 234 250 людей.
У світі від коронавірусу одужали 1 045 021 тисяч людей, померли - 234 250 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 095 304. Серед них померли 63 871 пацієнти та одужали — 155 737.

Далі йде Іспанія — 239 639 інфікованих, Італія — 205 463, Великобританія - 171 253 та Франція  —  167 178.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 12 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 642 пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей.

Найбільше померлих в США — 63 871 та Італії — 27 967.

Крім Китаю, найбільше одужалих у США  — 155 737, Іспанії — 137 984, Німеччині — 123 500 та Ірані — 77 642.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на  1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали.

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01 05 2020 11:40
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