МОЗ готується скасувати карантин

Миттєво скасувати карантинні обмеження в Україні не можна через ряд чинників, пояснив Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість скасування карантинних обмежень в Україні, запроваджених у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна у понеділок, 8 травня.

На зустрічі з журналістами голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що уряд незабаром почне підготовку до скасування постанови про карантин. Миттєве скасування, за словами міністра, не є можливим через економічні чинники.

"Ми розглядаємо скасування всього цього. Однак до цього треба підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа", – уточнив міністр.

Ляшко також зазначив, що вакцинація проти COVID-19 поступово ставатиме рутинним щорічним щепленням напередодні епідсезону. Цього року щеплення ще будуть проводити безкоштовно, тож міністр закликав українців, які не пройшли базовий курс щеплень та не отримали дві бустерні дози вакцини, надолужити пропущені щеплення.

Нагадаємо, ВООЗ оголосила про завершення режиму надзвичайної ситуації у світі щодо COVID-19.