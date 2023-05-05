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ПОЛІТИКА

ВООЗ оголосила про завершення режиму надзвичайної ситуації у світі щодо COVID-19

05 травня 2023, 17:36
ВООЗ оголосила про завершення режиму надзвичайної ситуації у світі щодо COVID-19
Фото: з вільного доступу
Але вірус залишається з нами та продовжує вбивати.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус заявив про завершення режиму глобальної надзвичайної ситуації, пов'язаної з COVID-19. Водночас він наголосив, що вірус залишається у світі і продовжує вбивати.

"Вчора Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався вп'ятнадцяте і рекомендував мені оголосити про закінчення надзвичайної ситуації в галузі суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Я прийняв цю пораду", - заявив Гебреїсус.

"Однак це не означає, що COVID-19 перестав бути глобальною загрозою для здоров'я. Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини - і це лише ті смерті, про які нам відомо", - додав він.

За словами Гебреїсуса, вірус залишається з нами, продовжує вбивати і змінюватися, тому залишається можливість появи нових штамів.

"Найгірше, що зараз може зробити будь-яка країна, - це використати цю новину як привід послабити пильність, демонтувати системи, які вона побудувала, або надіслати своїм людям повідомлення про те, що через COVID19 більше не потрібно турбуватися", - заявив він.

Гебреїсус додав, що новина означає, що "країни можуть переходити від режиму надзвичайної ситуації до боротьби з COVID19 поряд з іншими інфекційними захворюваннями".

Перші випадки нового коронавірусу були вперше виявлені в Китаї в грудні 2019 року, вірус швидко поширився по інших країнах світу. 30 січня 2020 року ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, що має міжнародне значення, а 11 березня 2020 року - назвала спалах пандемією. За останніми даними, кількість людей, які заразилися коронавірусом у світі, перевищила 765 мільйонів людей.

Нагадаємо, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреїсус закликав Китай поділитися своєю інформацією про походження COVID-19.

ВООЗCOVID-19

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