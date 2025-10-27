Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Індія та Китай відновили пряме авіасполучення після п'ятирічної перерви

27 жовтня 2025, 19:46
Індія та Китай відновили пряме авіасполучення після п'ятирічної перерви
Фото: Ukrinform
Прямі рейси між Індією та Китаєм були призупинені після початку пандемії COVID-19 у 2020 році.

Індія та Китай відновили прямі пасажирські рейси після перерви у п’ять років на тлі покращення двосторонніх відносин.

Про це повідомляє BBC.

Перший рейс IndiGo 6E 1703 з Калькутти приземлився в китайському Гуанчжоу у понеділок, 27 жовтня, на борту перебувало близько 180 пасажирів. На летовищі в Калькутті працівники авіакомпанії запалили традиційні масляні лампи на честь відновлення авіасполучення. Китайський консул Цін Юн назвав цей день "дуже важливим для індійсько-китайських відносин".

Уряд Індії зазначив, що відновлення прямих рейсів сприятиме міжособистісним контактам і допоможе поступовій нормалізації двосторонніх обмінів. Китайська авіакомпанія China Eastern Airlines планує з 9 листопада запустити рейси між Шанхаєм і Нью-Делі тричі на тиждень.

Прямі рейси між Індією та Китаєм були призупинені після початку пандемії COVID-19 у 2020 році. Відновлення авіасполучення затримувалося також через погіршення дипломатичних відносин після прикордонних зіткнень у Ладакху в червні 2020 року, коли загинули 20 індійських прикордонників.

Нью-Делі звинувачував Пекін у будівництві споруд через лінію фактичного контролю, тоді як Пекін стверджував, що індійські війська перетнули межу і атакували китайських солдатів, спровокувавши «запеклі фізичні сутички».

Відновлення авіарейсів стало символом пом’якшення напруженості і поступової нормалізації двосторонніх контактів між двома найбільш населеними країнами світу.

