У Німеччині почнуть розслідування заходів під час COVID-19

За створення комісії з розслідування пандемії COVID-19 проголосували всі фракції Бундестагу.

Бундестаг у четвер проголосував за створення комісії з розслідування пандемії коронавірусу та її наслідків, аби Німеччина була краще готова до майбутніх пандемій.

Про це повідомляє Zeit.

За створення комісії з розслідування пандемії COVID-19 проголосували всі фракції Бундестагу, окрім ультраправої "Альтернативи для Німеччини", де голоси розділились.

Передбачається, що до складу комісії Бундестагу увійдуть 14 депутатів та 14 експертів. Вони мають проаналізувати досвід боротьби з пандемією та зробити висновки для боротьби з майбутніми пандеміями.

Комісія має розпочати роботу у вересні, а свій остаточний звіт представить через майже два роки.

Хоча пандемія COVID-19 припала на період роботи попереднього скликання Бундестагу, він так і не здійснив аналіз та оцінку заходів захисту з використанням масок, тестів та багатьох обмежень на федеральному рівні.

Нагадаємо, у Великій Британії поширюється новий варіант COVID‑19 під назвою Stratus (XFG та XFG.3), який став провідним у 30 % випадків у країні.

Незвичайною ознакою зараження цією мутацією є виразна хрипкість у голосі, про що повідомляли пацієнти. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зарахувала Stratus до варіантів, “що перебувають під моніторингом”. Загрозу для здоров’я на глобальному рівні оцінили як “низьку”.