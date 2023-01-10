МОЗ повідомило про новий штам коронавірусу XBB.1.5. Чи є він в Україні?

Як і раніше, вакцинація є основним способом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірусну хворобу.

На початок січня коронавірусу Omicron XBB.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація із захворюваністю контрольована. Втім це не привід не вакцинуватися, кажуть у Міністерстві охорони здоров’я.

"Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2, і з початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань", – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у МОЗ, вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірусну хворобу та потенційно нові підваріанти.

Останнім часом епідеміологи констатують розповсюдження у світі нового штаму під назвою ХВВ.1.5, який вперше був виявлений у США в жовтні 2022 року.

За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він вже посідає друге місце після оригінального підтипу Omicron, а це – 40% серед усіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.

Наразі проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження, аби дізнатись, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші циркулюючі підваріанти.

Штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 може призвести до нової хвилі захворюваності, його виявили вже у 29 країнах на кількох континентах.