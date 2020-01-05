В Україні зафіксовано 10861 випадок коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 455 нових випадків

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 425 випадків; Волинська область — 307 випадків; Дніпропетровська область — 364 випадки; Донецька область — 70 випадків; Житомирська область — 390 випадків; Закарпатська область — 432 випадки; Запорізька область — 260 випадків; Івано-Франківська область — 899 випадків; Кіровоградська область — 392 випадки; м. Київ — 1453 випадки; Київська область — 694 випадки; Львівська область — 454 випадки; Луганська область — 35 випадків; Миколаївська область — 126 випадків; Одеська область — 296 випадків; Полтавська область — 211 випадків; Рівненська область — 658 випадків; Сумська область — 103 випадки; Тернопільська область — 793 випадки; Харківська область — 274 випадки; Херсонська область — 120 випадків; Хмельницька область — 92 випадки; Чернівецька область — 1667 випадків; Черкаська область — 296 випадків; Чернігівська область — 50 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 травня 2020 року до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 30316 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine Нагадаємо, що національна академія наук змоделювала розвиток пандемії COVID-19 в Україні. За словами науковців, пік нових випадків захворювання орієнтовно припаде на 2–5 травня.

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