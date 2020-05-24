Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція запропонували свій план відновлення економіки ЄС
Країни Європейського союзу Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція опублікували свій план відновлення постраждалої від коронавірусної кризи економіки ЄС.
Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на "DW".
Видання пише, що завдання проєкту полягає у створенні спеціального фонду для зміцнення економіки ЄС, термін дії якого повинен бути обмежений двома роками.
Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція вважають, що постраждалим країнам треба видавати позики, а не субсидії, як раніше запропонували канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон.
Згідно з проєктом, допомогу найбільш постраждалим країнам пропонується виділяти у формі разових кредитів.
Але сфери діяльності, на які можуть бути витрачені ці гроші будуть обмежені: на наукові дослідження та інновації, підвищення стійкості охорони здоров'я та забезпечення переходу до "зеленої" економіки.
Нагадаємо, що в ЄС домовилися про умови роботи фінансового інструменту підтримки для боротьби з коронавірусом
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