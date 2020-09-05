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В ЄС домовилися про умови роботи фінансового інструменту підтримки для боротьби з коронавірусом

Позики можуть досягати до 2% ВВП відповідної країни
"Ми виконуємо нашу угоду про три страхувальні мережі: для працівників, для підприємств та для суверенних держав", - зазначив голова Єврогрупи, міністр фінансів Португалії Маріу Сентену.
В ЄС домовилися про умови роботи фінансового інструменту підтримки для боротьби з коронавірусом Фото: gettyimages.com

Міністри фінансів єврозони домовилися про умови європейського "інструменту підтримки" по боротьбі з пандемією COVID-19, запропонованого в рамках Європейського механізму стабільності.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

"Ми виконуємо нашу угоду про три страхувальні мережі: для працівників, для підприємств та для суверенних держав", - зазначив голова Єврогрупи, міністр фінансів Португалії Маріу Сентену.

За його словами, лідери країн ЄС схвалили цю угоду та встановили дату оперативної готовності плану: 1 червня. Він запевнив, що до цього терміну пакет заходів повністю запрацює.

Він також зазначив, що міністри затвердили те, що вже було на столі: кредитні лінії через ESM, фонд порятунку єврозони, щоб фінансувати держави, які змушені нести виняткові витрати на охорону здоров'я. Позики можуть досягати до 2% ВВП відповідної країни.

Кредити почнуть надаватися у найближчі тижні і до кінця 2022 року.

"Відображаючи виняткову природу кризи, ми домовилися про сприятливі і адекватні фінансові умови: ці кредити будуть мати середній термін погашення 10 років і низьку вартість фінансування", - сказав глава Єврогрупи.

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09 05 2020 11:46
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