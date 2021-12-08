Австрія обурена затриманням двох журналістів у Білорусі

Кореспонденти повинні мати змогу працювати без перешкод, і завжди має бути забезпечена свобода ЗМІ

Міністерство закордонних справ Австрії висловило протест у зв'язку із затриманням двох журналістів, які працювали у Білорусі на австрійську національну телекомпанію ORF.

Як зазначається, кореспондентку ORF Каролу Шнайдер та її оператора затримали 9 серпня в Мінську. Їх доставили у відділення поліції та згодом відпустили.

Мовник з посиланням на Білоруську правозахисну групу заявив, що поліцейські в цивільному затримали журналістів, коли вони брали інтерв’ю у місцевого мешканця.

МЗС Австрії назвало дії білоруської поліції абсолютно неприйнятними. "Кореспонденти повинні мати змогу працювати без перешкод, і завжди має бути забезпечена свобода ЗМІ", – заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, 9 серпня 2020 року у Білорусі почалися масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада жорстоко придушує виступи, проти опозиції застосовуються репресії.

Після початку масових протестів незалежні ЗМІ та журналісти стикнулися в Білорусі з обмеженнями діяльності.

Більшість демократичних країн світу, у тому числі Україна, не визнають легітимність режиму Лукашенка.