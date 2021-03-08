Голову "Білоруського дому в Україні" знайдено повішеним - поліція Києва

Мобільний телефон та особисті речі Віталія вилучені з місця події

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 КК України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, зокрема версію вбивства, замасковану під суїцид.

Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник учора в Києві, знайшли повішеним у вівторок в одному з київських парків, недалеко від місця його проживання, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ГУ Нацполіції в Києві.

Мобільний телефон та особисті речі Віталія вилучені з місця події, йдеться в повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 КК України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, зокрема версію вбивства, замасковану під суїцид.

Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів із камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз та слідчих експериментів, зазначають у поліції та просять усіх, хто знав Шишова, надати "інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози".

Як повідомлялося, голова громадської організації "Білоруський дім в Україні" Шишов зник 2 серпня під час пробіжки у понеділок у Києві.

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