У Білорусі відбуваються обшуки у журналістів польського телеканалу "Белсат"
Незареєстрований у Білорусі правозахисний центр "Весна" повідомляє, що вранці 16 липня відбуваються обшуки у журналістів польського телеканалу "Белсат", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Третій день поспіль силовики здійснюють обшуки. Уранці 16 липня прийшли до журналіста "Белсат" Ігоря Ільяша", - йдеться в Telegram-каналі "Весни" в п'ятницю.
Ільяш є чоловіком журналістки Катерини Андреєвої, засудженої за стрим з акції протесту.
Також, за інформацією правозахисників, обшуки відбуваються у ведучого програми "Кожен з нас" на "Белсат" і засновника курсів "Мова нанова" Гліба Лободенка, журналістів Галини Абакунчик, Євгена Меркіса, Олексія Кайріса та Христини Чернявської.
Як повідомлялося, 14 липня обшуки відбулися у співробітників правозахисного центру "Весна". Крім того, представники правоохоронних органів прийшли в офіси БАЖ, партії БНФ, Центру економічних досліджень Beroc, правозахисної організації "Гендерні перспективи", руху "За свободу", Білоруського Гельсінського комітету, Спілки білоруських письменників.
У четвер, 15 липня, силовики прийшли в офіси громадського об'єднання "Говори правду", організацій "Громадський форум" і "АКТ", "Таварыства беларускай мовы".
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