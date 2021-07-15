Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄС готовий розширити санкції проти Білорусі через нову хвилю репресій

Ці важкі порушення прав людини і фундаментальних свобод не залишаться безкарними. ЄС готовий розглянути подальші обмежувальні заходи у відповідності зі своїм поетапним підходом. ЄС буде і далі вживати будь-які необхідні заходи, щоб підтримати народ Білорусі
Євросоюз готовий розглянути розширення санкцій щодо Мінська через "нову широкомасштабну атаку на незалежні голоси в країні".
ЄС готовий розширити санкції проти Білорусі через нову хвилю репресій Фото:shutterstock.com
Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у четвер, 15 липня, повідомляє "Європейська правда".
 
Боррель підкреслив, що обшуки у середу за місцем проживання та в офісах були націлені на довгий список правозахисних, освітніх і політичних груп і організацій, благодійних установ та аналітичних центрів. Були затримані правозахисники та інші активісти.
 
"Ця нова хвиля репресій є ще одним доказом того, що режим Лукашенка веде систематичну і добре сплановану кампанію, кінцева мета якої - змусити замовкнути всіх, хто лишився незгодним і задушити громадянську діяльність в Білорусі", - заявив Боррель. 
 
"Ці важкі порушення прав людини і фундаментальних свобод не залишаться безкарними. ЄС готовий розглянути подальші обмежувальні заходи у відповідності зі своїм поетапним підходом. ЄС буде і далі вживати будь-які необхідні заходи, щоб підтримати народ Білорусі", - додав глава європейської дипломатії.
 
У середу 14 липня в Білорусі були затримані або допитані близько 20 представників неурядових організацій, серед яких глава авторитетного правозахисного центру "Вясна". Крім того, силовики провели більше 50 обшуків. 
 
Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив у середу, що свіжі обшуки в Білорусі матимуть наслідки для режиму Лукашенка. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 07 2021 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.