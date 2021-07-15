Путін і Лукашенко домовилися обійти санкції Євросоюзу та США

Президентам потрібно було обговорити план спільних дій у ситуації, що склалася, і під час телефонної розмови Президент Путін запропонував зустрітися у Санкт-Петербурзі

Лідер РФ Володимир Путін і Олександр Лукашенко на зустрічі у вівторок домовилися ухвалити спільний план протидії санкціям Заходу.

Про це розповіла речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт, передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

За її словами, одним із приводів для проведення зустрічі і формування порядку став лист Лукашенка Путіну, що стосується економіки і фінансів, а також "протидія санкційній політиці колективного Заходу щодо Білорусі і Росії".

"Президентам потрібно було обговорити план спільних дій у ситуації, що склалася, і під час телефонної розмови Президент Путін запропонував зустрітися у Санкт-Петербурзі", - додала Ейсмонт.

За її словами, під час зустрічі було порушено спектр питань.

"Урядам доручено розробити і ухвалити той самий спільний план протидії санкціям (Заходу - ред.)", - заявила речниця.

Також Лукашенко і Путін торкнулися міжнародного порядку.

"Міжнародний порядок денний - західна політика щодо Білорусі і Росії, зокрема Європейського союзу і США. України. Тут окремо обговорили ситуацію зі збільшенням військової присутності блоку НАТО на території країни. Зокрема, проведення масштабних навчань і плани Альянсу з будівництва військових баз", - сказала речниця Лукашенка.

Крім того, президенти обговорили тему протидії держав - членів ОДКБ загрозам у Середній Азії у зв'язку з виведенням військ США з Афганістану.

Обговорювалося також зняття бар'єрів на поставки білоруської продукції, у тому числі у сфері держзакупівель та інші питання економічної взаємодії.

За словами Ейсмонт, під час розмови, яка тривала понад 5 годин, сторони також обговорювали безпеку, оборону, протидію тероризму та кібербезпеку.

13 липня у Санкт-Петербурзі пройшли переговори президента Росії Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, основна тема яких - протидія "розгойдуванню ситуації у Білорусі".

Як відомо, у Білорусі у серпні 2020 року почалися протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Лукашенка. Влада жорстоко придушує виступи, проти опозиції, застосовуються репресії. Більшість демократичних країн світу, у тому числі Україна, не визнають легітимність режиму Лукашенка.