ПОЛІТИКА НОВИНИСполучені Штати запроваджують нові санкції проти Російської Федерації через дії її уряду та розвідувальних служб проти інтересів США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден видав указ про посилення санкцій проти Росії
Фото: Mind.ua
Сполучені Штати запровадили нові санкції проти 32 юридичних та фізичних осіб Росії за спроби вплинути на президентські вибори у 2020 році. Також санкції ввели через хакерські атаки, окупацію та репресії в анексованому Криму. Про це йдеться в указі американського президента Джо Байдена від 15 квітня, повідомляє "Громадське".
Так, санкції ввели проти шести російських технологічних компаній, які співпрацюють із російською розвідкою, через кібератаку на урядові та приватні установи США.
У Білому домі офіційно назвали Службу зовнішньої розвідки Росії відповідальною за кібершпигунську кампанію зі зламу програмного забезпечення компанії SolarWinds. Через цей злам хакери також отримали доступ і до внутрішнього коду Microsoft.
У 2020 році від цієї кібератаки постраждали Міністерство фінансів і торгівлі США, Міністерство національної безпеки, Управління ядерною зброєю тощо. ЗМІ повідомляли, що через злам постраждали 200 організацій по всьому світу.
Також санкції запровадили щодо 32 юридичних і фізичних осіб, які "здійснювали спроби російського уряду вплинути на вибори президента США у 2020 році", були причетні до дезінформації тощо.
Міністерство фінансів США разом із ЄС, Великою Британією, Австралією та Канадою ввело санкції проти 8 фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з окупацією Криму та репресіями на півострові.
Крім того, Сполучені Штати вишлють із Вашингтона 10 російських дипломатів та накладуть обмеження на операції з російським держборгом. Із 14 червня американським фінансовим установам забороняють купувати на первинному ринку державні облігації, які випустили Центральний банк Росії, Міністерство фінансів або Фонд національного добробуту.
Санкції щодо державних облігацій можуть мати наслідки для Росії, оскільки вони є основною частиною російського державного боргу і за допомогою продажу облігацій держава покриває дефіцит бюджету. 20-25% російського рублевого боргу володіють іноземці, зокрема американські банки.
Нагадаємо, що нещодавно США попередили Росію про "ціну і наслідки" нової агресії проти України.
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