Австрія оголосила про повну незалежність від російського газу

Незабаром Київ припинить транзит російського газу своєю територією.

Енергетична група OMV заявила, що може забезпечити всіх контрактних клієнтів навіть без газу з рф у разі припинення газового транзиту через Україну.

Про це генеральний директор OMV Альфред Штерн розказав в інтерв'ю APA.

"Ми вже більш як два роки працюємо над диверсифікацією наших джерел газу і транспортних маршрутів, щоб більше не залежати від поставок з боку Газпрому. Ми можемо забезпечити всіх наших контрактних клієнтів, навіть якщо російський газ не надходитиме. У OMV вже немає цієї залежності", - заявив гендиректор.

Він додав, що компанія значно скоротила обсяги природного газу, які купуються в Газпрому, у порівнянні з тими, що були до повномасштабного вторгнення кремля в Україну.

За словами Штерна, компанія наполягатиме на суворому дотриманні російським Газпромом умов контракту, за яким російський концерн має постачати газ на словацько-австрійський кордон, і якщо Україна не продовжить контракт на транзит газу з Газпромом, то Газпром не зможе виконувати контракт з OMV вже з початку наступного року.

Спілкування між OMV і Газпромом зараз відбувається переважно через юристів, з кількома процесами в арбітражних судах: з початку 2023 року діє спеціальна юридична стратегія, спрямована на захист прав OMV.

Ще навесні стало відомо, що Україна не буде продовжувати контракт з "Газпромом".