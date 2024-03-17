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Україна не буде продовжувати контракт з "Газпромом"

17 березня 2024, 19:02
Україна не буде продовжувати контракт з
Фото: ТАСС
Київ не збирається продовжувати контракт на транзит газу з російським Газпромом.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди", - сказав міністр.

За словами Галущенка, газотранспортна система України пройшла стрес-тест і готова до життя без транзиту російського газу.

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон говорила, що у 2024 році поставки СПГ до ЄС скоротяться в тому числі завдяки поступовому тиску на імпортерів газу з росії всередині союзу.

Проте Герман Галущенко не згадував, чи буде можливе продовження транспортування газу з росії в обхід контрактів із "Газпромом", згадавши про те, що країни ЄС мають успішний досвід швидкої відмови від російського газу:

"Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, але і всього газу, включаючи СПГ", - додав Галущенко.

 
Газпром. контракт

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