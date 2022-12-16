Австрія перерахує 5 млн євро для енергетичної підтримки України

Австрія перевела 5 мільйонів євро у Фонд енергетичної підтримки України, який створений Міненерго при Секретаріаті Енергетичного співтовариства з метою акумулювання коштів донорів на закупівлі необхідного обладнання для українських енергетичних компаній.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Про це стало відомо під час робочого візиту української делегації до Відня, де заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков провів зустріч з віце-канцлером - федеральним міністром Вернером Коглером.

Перерахування коштів стане першим етапом фінансової допомоги, яка разом з обладнанням, яке вже доставлено та буде ще доставлятись в Україну, суттєво посилить здатність енергетичних компаній здійснювати ремонті роботи об’єктів інфраструктури.

Віце-канцлер Австрії Вернер Коглер висловив слова підтримки Україні та підкреслив, що вражений мужністю українців та професійністю енергетиків, які після масових обстрілів невпинно ремонтують пошкоджені об’єкти.

Своєю чергою Демченков висловив вдячність партнерам за надану фінансову та матеріальну підтримку, та наголосив, що наші потреби в обладнанні "зростають з кожним тижнем".

"Ми розглядаємо всі варіанти для максимально швидких поставок обладнання та матеріалів для відновлення енергетичної інфраструктури України", - зазначив заступник міністра.

Раніше повідомлялось, що Україна отримає від ЄС 100 млн євро на відновлення зруйнованих війною шкіл.