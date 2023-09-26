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Австрія продовжить допомагати Україні

26 вересня 2023, 18:51
Австрія продовжить допомагати Україні
Facebook-сторінка Ruslan Stefanchuk
Президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка завив про продовження надання Україні гуманітарну допомогу Австрією.

Про це написав голова ВРУ після виступу Соботки в парламенті на своїй Facebook-сторінці.

"Австрія вже підтримала український уряд та українське населення, яке особливо сильно постраждало від цієї війни, фінансовою та гуманітарною допомогою на суму понад 152 мільйони євро. Ми продовжуватимемо надавати нашу гуманітарну допомогу стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в дописі. 

Президент Національної ради Австрії додав, що його країна солідарна з Україною.

"Усі знають, що Австрія є нейтральною у військовому плані, проте ми не є політично нейтральними, - і тому посіли дуже чітку й недвозначну позицію у цій війні. Австрія не може й не буде мовчати, коли йдеться про порушення міжнародного права, про неспровоковану війну, яку росія веде проти України, і немислимі страждання, які ця війна приносить", - сказав Вольфганг Соботка.

Нагадаємо, що раніше Австрія виділили фінансову допомогу МАГАТЕ для роботи в Україні.
АвстріяУкраїназаяваСоботка

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Переклад iPress – 22 вересня 2023, 23:16
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