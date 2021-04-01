Австрія продовжить національний локдаун щонайменше на тиждень
Про це заявив міністр охорони здоров'я Рудольф Аншобер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Закриття другорядних магазинів і закладів гостинності триватиме на один тиждень довше до 24 січня, разом з обов'язковим перебуванням вдома для жителів усіх земель Австрії.
Аншобер заявив на пресконференції в понеділок, що "це означає, що тестування для дострокового виходу з режиму карантину буде неможливим".
За даними австрійських ЗМІ, очне навчання в школах також буде відкладено на тиждень.
Крім того, уряд відмовиться від запланованої схеми безкоштовного тестування, яка дозволила б будь-кому, хто здав негативний результат, вийти з режиму ізоляції 18 січня.
Опозиція Австрії заявила, що не погодиться на схему безкоштовного тестування протягом двох місяців, і змусила уряд піти назустріч.
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