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Австрія пропонує сирійським біженцям €1000 за повернення додому

13 грудня 2024, 18:58
Австрія пропонує сирійським біженцям €1000 за повернення додому
Фото: pixabay/cosmix
На початку тижня низка країн ЄС зупинили розгляд заявок на притулок від сирійців.

Уряд Австрії пропонує біженцям доплату в розмірі 1000 євро за повернення на батьківщину після падіння режиму Башара Асада. 

Про це австрійський канцлер Карл Негаммер написав в соцмережі X (Twitter)

"Австрія виплатить сирійцям, які бажають повернутися на батьківщину, грошову допомогу в розмірі 1000 євро. Зараз країна потребує своїх громадян для відбудови. Поточні процедури надання притулку сирійським громадянам в Австрії будуть і надалі призупинені", – йдеться в дописі. 

На сьогодні Австрія призупинила розгляд заяв на притулок від сирійських біженців після повалення режиму Асада минулого тижня повстанцями-ісламістами. 

Однак вони не можуть депортувати біженців проти їхньої волі, поки не стане зрозумілою ситуація в Сирії. 

Сирійці є найбільшою групою шукачів притулку в Австрії і поки незрозуміло, скільки сирійських біженців скористаються пропозицією австрійського уряду, позаяк 1000 євро їм наразі не вистачить навіть для того, щоб покрити всі витрати на подорож додому. 

Раніше в німецькому опозиційному блоці ХДС/ХСС також запропонували заохочувати сирійських біженців, які проживають в  Німеччині. 

Після падіння режиму Асада низка європейських країн зупиняє розгляд заявок на притулок від сирійців.

 

СиріяАвстріябіженці

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