Австрія пропонує сирійським біженцям €1000 за повернення додому

На початку тижня низка країн ЄС зупинили розгляд заявок на притулок від сирійців.

Уряд Австрії пропонує біженцям доплату в розмірі 1000 євро за повернення на батьківщину після падіння режиму Башара Асада.

Про це австрійський канцлер Карл Негаммер написав в соцмережі X (Twitter).

"Австрія виплатить сирійцям, які бажають повернутися на батьківщину, грошову допомогу в розмірі 1000 євро. Зараз країна потребує своїх громадян для відбудови. Поточні процедури надання притулку сирійським громадянам в Австрії будуть і надалі призупинені", – йдеться в дописі.

На сьогодні Австрія призупинила розгляд заяв на притулок від сирійських біженців після повалення режиму Асада минулого тижня повстанцями-ісламістами.

Однак вони не можуть депортувати біженців проти їхньої волі, поки не стане зрозумілою ситуація в Сирії.

Сирійці є найбільшою групою шукачів притулку в Австрії і поки незрозуміло, скільки сирійських біженців скористаються пропозицією австрійського уряду, позаяк 1000 євро їм наразі не вистачить навіть для того, щоб покрити всі витрати на подорож додому.

Раніше в німецькому опозиційному блоці ХДС/ХСС також запропонували заохочувати сирійських біженців, які проживають в Німеччині.

Після падіння режиму Асада низка європейських країн зупиняє розгляд заявок на притулок від сирійців.