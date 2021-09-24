Австрія в ООН закликала світ відмовитися від роботів-убивць

Нам слід визначити чіткі "червоні лінії", які людство не готове переступити. Йдеться, зокрема, і про відмову від створення машин-убивць: летальних автоматизованих збройних систем, які за допомогою алгоритму блискавично вирішують, хто житиме, а хто - помре

Міжнародна спільнота повинна рішуче виступити проти розробки та застосування повністю автономних збройних систем.

Таку ідею в ході виступу на Генеральній Асамблеї ООН висунув міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам слід визначити чіткі "червоні лінії", які людство не готове переступити. Йдеться, зокрема, і про відмову від створення машин-убивць: летальних автоматизованих збройних систем, які за допомогою алгоритму блискавично вирішують, хто житиме, а хто - помре", - заявив Шалленберг.

За його словами, сучасні технології не повинні стати "межею, за якою не існують права людини". "Разом з іншими країнами та громадянським суспільством ми сподіваємося започаткувати процес, який призведе до заборони роботів-убивць", - зазначив міністр.

Шалленберг наголосив, що Австрія також продовжить приділяти значну увагу питанню ядерного роззброєння у світі. "Ми не можемо підвищувати нашу безпеку... спираючись на міф про ядерне стримування. Нам потрібно усунути цю страхітливу зброю масового знищення", - підсумував глава МЗС Австрії.