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Австрія в ООН закликала світ відмовитися від роботів-убивць

Нам слід визначити чіткі "червоні лінії", які людство не готове переступити. Йдеться, зокрема, і про відмову від створення машин-убивць: летальних автоматизованих збройних систем, які за допомогою алгоритму блискавично вирішують, хто житиме, а хто - помре
Міжнародна спільнота повинна рішуче виступити проти розробки та застосування повністю автономних збройних систем.
Австрія в ООН закликала світ відмовитися від роботів-убивць Фото: з вільного доступу
Таку ідею в ході виступу на Генеральній Асамблеї ООН висунув міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.
 
"Нам слід визначити чіткі "червоні лінії", які людство не готове переступити. Йдеться, зокрема, і про відмову від створення машин-убивць: летальних автоматизованих збройних систем, які за допомогою алгоритму блискавично вирішують, хто житиме, а хто - помре", - заявив Шалленберг.
 
За його словами, сучасні технології не повинні стати "межею, за якою не існують права людини". "Разом з іншими країнами та громадянським суспільством ми сподіваємося започаткувати процес, який призведе до заборони роботів-убивць", - зазначив міністр.
 
Шалленберг наголосив, що Австрія також продовжить приділяти значну увагу питанню ядерного роззброєння у світі. "Ми не можемо підвищувати нашу безпеку... спираючись на міф про ядерне стримування. Нам потрібно усунути цю страхітливу зброю масового знищення", - підсумував глава МЗС Австрії.
 
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24 09 2021 12:37
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