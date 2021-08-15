У США «навчили» роботів швидше пересуватися у складних умовах

Дослідники з Університету Мічигану (США) розробили алгоритм на основі штучного інтелекту, який допомагає роботам швидше пересуватися у складній місцевості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tech Xplore.

Новий алгоритм прискорює планування маршрутів для роботів, які використовують механічні руки для підтримки своєї рівноваги у складній місцевості, такі як зона лиха або будівельні майданчики.

«У зруйнованій будівлі або у дуже підступній місцевості робот не завжди зможе врівноважити себе й рухатися вперед лише своїми ногами. Вам потрібні нові алгоритми, щоб з'ясувати, де поставити обидві ноги та руки. Вам потрібно скоординувати всі ці кінцівки, щоб зберегти стабільність», - сказав доцент Дмітрі Беренсон.

Новий алгоритм дозволяє роботам визначити, наскільки важка місцевість, перш ніж розрахувати свій шлях уперед, до якого, зокрема, може входити кріплення до стіни однією або двома руками під час наступного кроку вперед.

«По-перше, ми використовували машинне навчання, щоб навчити робота як він може розташувати руки і ноги для підтримки своєї рівноваги. Тоді, опинившись у новому, складному середовищі, робот може використати отримані знання, щоб визначити, наскільки прохідним є шлях, що дозволить йому набагато швидше знайти шлях до своєї мети», - сказав програміст компанії Nuro Inc Ю-Чі Лін.

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