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ПОЛІТИКА

Австрія відкидає бойкот Орбана в ЄС

16 липня 2024, 19:04
Австрія відкидає бойкот Орбана в ЄС
Фото: yugopolis.ru
63 депутати Європарламенту вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС після поїздок її прем'єр-міністра Віктора Орбана до росії та Китаю.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його країна не буде знижувати рівень представництва на зустрічах Ради Європейського Союзу під головуванням Угорщини у відповідь на нескоординовані зовнішньополітичні дії Віктора Орбана.

Слова Негаммера цитує портал Heute.

Австрійський канцлер погодився, що своїми діями "Орбан порушив табу, яке потрібно обговорювати", але виступив проти бойкоту для покарання угорського головування в Євросоюзі.

"Орбану потрібно протистояти з його нескоординованим підходом, але не бойкотувати головування в Раді ЄС. Не розмовляти один з одним всередині ЄС – це найгірше з усіх рішень", – вважає він.

Тому, за словам Негаммера, міністри австрійського уряду "продовжать брати участь у засіданнях головування в Раді ЄС".

"Єврокомісія та головуюча в Раді ЄС країна повинна вирішувати конфлікти шляхом діалогу, а не шляхом закликів до бойкоту. Діалог є найважливішою передумовою для прогресу та спільних рішень на кожному політичному рівні", – підсумував голова уряду Австрії.

Нагадаємо, 63 депутати Європарламенту вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС після поїздок її прем'єр-міністра Віктора Орбана до росії та Китаю. Політики звернулися листом до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європейського парламенту Роберти Мецоли, заявивши, що Орбан "вже завдав значної шкоди, використовуючи та зловживаючи роллю Голова Ради".

АвстріяЄвросоюзОрбан

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