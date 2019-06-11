CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФедеральний уряд Австрії виділив Україні 1 млн євро гуманітарної допомоги для Донбасу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Австрія виділила один млн євро на допомогу Донбасу
Кошти призначені на щоденну підтримку жителів і на розмінування території
Фото: yugopolis.ru
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у Twitter, передає LB.ua.
Відзначають, що кошти призначені на щоденну підтримку жителів сходу України і на розмінування.
"Дякуємо уряду Австрії за новий транш гуманітарної допомоги в розмірі 1 млн євро на щоденну підтримку жителів сходу України і на розмінування Донбасу", - заявили в МЗС.
Нагадаємо, що більшість українців вважають, що оплачувати відновлення окупованих територій після деокупації має Росія, як країна-агресор.
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