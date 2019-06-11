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Австрія виділила один млн євро на допомогу Донбасу

Кошти призначені на щоденну підтримку жителів і на розмінування території
Федеральний уряд Австрії виділив Україні 1 млн євро гуманітарної допомоги для Донбасу.
Австрія виділила один млн євро на допомогу Донбасу Фото: yugopolis.ru

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у Twitter, передає LB.ua.

Відзначають, що кошти призначені на щоденну підтримку жителів сходу України і на розмінування.

"Дякуємо уряду Австрії за новий транш гуманітарної допомоги в розмірі 1 млн євро на щоденну підтримку жителів сходу України і на розмінування Донбасу", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, що більшість українців вважають, що оплачувати відновлення окупованих територій після деокупації має Росія, як країна-агресор.

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06 11 2019 18:00
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