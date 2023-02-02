Австрія висилає чотирьох дипломатів рф
Про це повідомляє AP.
У короткій заяві Міністерства закордонних справ країни йдеться про те, що двоє дипломатів у російському посольстві "вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом", а двоє в постійному представництві при ООН у Відні "вчинили дії, несумісні з Угодою про розміщення штаб-квартири".
Дипломатам дали тиждень на те, щоб залишити Австрію.
Як зазначає агентство Reuters, таке формулювання часто використовується у випадку звинувачень співробітників дипмісій у шпигунстві.
Західноєвропейські країни і росія неодноразово висилали дипломатів одна одної відтоді, як майже рік тому почалося повномасштабне вторгнення рф в Україну.
Нагадаємо, 1 лютого президент Австрії Александр Ван дер Беллен прибув до української столиці.