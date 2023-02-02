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ПОЛІТИКА

Австрія висилає чотирьох дипломатів рф

02 лютого 2023, 11:53
Австрія висилає чотирьох дипломатів рф
Стоп росія
Уряд Австрії наказав чотирьом російським дипломатам, які перебувають у Відні, в тому числі двом із представництва москви при установах ООН у місті, покинути країну.

Про це повідомляє AP.

У короткій заяві Міністерства закордонних справ країни йдеться про те, що двоє дипломатів у російському посольстві "вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом", а двоє в постійному представництві при ООН у Відні "вчинили дії, несумісні з Угодою про розміщення штаб-квартири".

Дипломатам дали тиждень на те, щоб залишити Австрію.

Як зазначає агентство Reuters, таке формулювання часто використовується у випадку звинувачень співробітників дипмісій у шпигунстві.

Західноєвропейські країни і росія неодноразово висилали дипломатів одна одної відтоді, як майже рік тому почалося повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, 1 лютого президент Австрії Александр Ван дер Беллен прибув до української столиці.

війнаАвстріядипломатирф тероризм

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