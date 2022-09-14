Австрія збудує в Україні три медзаклади на суму 600 мільйонів євро
Про це повідомляє APA з посиланням на мінекономіки Австрії.
За інформацією джерела, задум буде втілено завдяки Рамковій угоді про економічну співпрацю у розвитку проектів, яку Київ та Відень уклали на початку вересня.
"Через війну зросла потреба в будівництві медичних закладів. На першому етапі три конкретні проекти — будівництво та обладнання Національної дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, будівництво та обладнання сучасної університетської клініки у Києві та будівництво Національного реабілітаційного центру України у Львові — буде втілено австрійськими компаніями (такими, як, наприклад, Vamed) з проектною вартістю понад 600 мільйонів євро. Все фінансуватимуть австрійські та німецькі банки",, — йдеться у повідомленні австрійського мінекономіки.
Раніше повідомлялось, що міністр оборони Естонії Ханно Певкура передав міністру оборони України Олексію Резнікову сучасний мобільний госпіталь.
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