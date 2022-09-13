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Найсучасніший мобільний госпіталь Естонія передала армії України

Міністр оборони Естонії Ханно Певкура передав міністру оборони України Олексію Резнікову сучасний мобільний госпіталь.
Найсучасніший мобільний госпіталь Естонія передала армії України Фото: https://twitter.com/
Про це Резніков повідомив у Твітері.
 
"Раді приймати в Києві великого друга України, естонського міністра оборони Ханно Певкура. Естонія завжди ставила людей понад усе. Це те, що вони зараз роблять – постачають армії України найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних. Дякуємо, друзі!", - зазначив міністр.
 
Як повідомлялося, міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув до Києва на Копенгагенську конференцію північноєвропейських союзників з підтримки України.
 
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13 09 2022 16:58
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