Найсучасніший мобільний госпіталь Естонія передала армії України

Міністр оборони Естонії Ханно Певкура передав міністру оборони України Олексію Резнікову сучасний мобільний госпіталь.

Про це Резніков повідомив у Твітері.

"Раді приймати в Києві великого друга України, естонського міністра оборони Ханно Певкура. Естонія завжди ставила людей понад усе. Це те, що вони зараз роблять – постачають армії України найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних. Дякуємо, друзі!", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув до Києва на Копенгагенську конференцію північноєвропейських союзників з підтримки України.