НОВИНИУ польському Жешуві відкрили медичний евакуаційний хаб для українців.
У Жешуві відкрили медичний евакуаційний хаб для українців
Тут можна отримати цілодобовий догляд, скринінг захворювань, вакцинацію та психологічну підтримку
Фото: European Commission
Про це повідомляють у партії "Слуга народу".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Це тимчасове місцем для пацієнтів, що прибувають з України, перш ніж їх доставлять в лікарні інших європейських країн для лікування. Тут можна отримати цілодобовий догляд, скринінг захворювань, вакцинацію та психологічну підтримку", - ідеться у повідомленні.
Також завданням хабу є полегшити роботу медичного персоналу, який обслуговує вразливих пацієнтів, які прибувають з України. За схемою медичної евакуації, двічі на тиждень, за сприяння Норвегії, відбувається два рейси медичної евакуації, які забезпечують транспортування пацієнтів із Жешува до країн, де вони отримають подальше лікування.
"Кількість поранених в Україні зростає з кожним днем, і лікарні, які вже відчувають дефіцит засобів, намагаються встигати за потребами. Водночас руйнування закладів охорони здоров’я позбавляє хронічно хворих людей лікування, необхідного для виживання. Ми не можемо покинути цих людей. У відповідь на цю ситуацію ЄС активізує операції з медичної евакуації українських пацієнтів із створенням нового хабу поблизу Жешува, Польща. Хаб медевакуації відіграватиме ключову роль у забезпеченні швидкого переміщення пацієнтів до лікарень по всій Європі. Я хочу подякувати всім країнам, які запропонували прийняти пацієнтів з України та допомогти врятувати їхні життя. Це справжній приклад солідарності ЄС",- говорить комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.
Нагадаємо, що важкохворі або поранені українці можуть подати через сайт МОЗ заявку на медичну евакуацію.
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05 09 2022 13:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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