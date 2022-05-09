У Жешуві відкрили медичний евакуаційний хаб для українців

У польському Жешуві відкрили медичний евакуаційний хаб для українців.

"Це тимчасове місцем для пацієнтів, що прибувають з України, перш ніж їх доставлять в лікарні інших європейських країн для лікування. Тут можна отримати цілодобовий догляд, скринінг захворювань, вакцинацію та психологічну підтримку", - ідеться у повідомленні.

Також завданням хабу є полегшити роботу медичного персоналу, який обслуговує вразливих пацієнтів, які прибувають з України. За схемою медичної евакуації, двічі на тиждень, за сприяння Норвегії, відбувається два рейси медичної евакуації, які забезпечують транспортування пацієнтів із Жешува до країн, де вони отримають подальше лікування.

"Кількість поранених в Україні зростає з кожним днем, і лікарні, які вже відчувають дефіцит засобів, намагаються встигати за потребами. Водночас руйнування закладів охорони здоров’я позбавляє хронічно хворих людей лікування, необхідного для виживання. Ми не можемо покинути цих людей. У відповідь на цю ситуацію ЄС активізує операції з медичної евакуації українських пацієнтів із створенням нового хабу поблизу Жешува, Польща. Хаб медевакуації відіграватиме ключову роль у забезпеченні швидкого переміщення пацієнтів до лікарень по всій Європі. Я хочу подякувати всім країнам, які запропонували прийняти пацієнтів з України та допомогти врятувати їхні життя. Це справжній приклад солідарності ЄС",- говорить комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.