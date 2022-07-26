ЗДОРОВ'Я НОВИНИВажкохворі або поранені українці можуть подати через сайт МОЗ заявку на медичну евакуацію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Важкохворі та поранені українці можуть подати заявку на медевакуацію
Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть подати попередню заявку на Програму медичної евакуації
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
"Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть подати попередню заявку на Програму медичної евакуації", - йдеться у повідомленні.
Для цього на сайті Міністерства охорони здоров’я в розділі "Опитування" слід заповнити анкету.
Кожен випадок евакуації розглядається спеціалістами окремо. Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3-4 днів до 2 тижнів, МОЗ забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами.
Транспортування та лікування українських громадян у рамках програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців.
Громадяни України, які перетнули кордон після 24 лютого в пошуку прихистку від війни та отримали у цих країнах статус біженців/тимчасового захисту, мають право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами цієї країни.
Якщо ж пацієнт лікується в Україні, то видатки на лікування фінансує Національна служба здоров'я України в межах Програми медичних гарантій.
Загалом, як повідомили в МОЗ, завдяки міжнародній підтримці та взаємодії з партнерами вдалося евакуювати вже понад 1 200 українців.
Ознайомитися з алгоритмом медичної евакуації можна на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 07 2022 13:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Штатах розробили робота для допомоги людям із деменцією
- ФОТО У Львові медики сформували 6-річній дівчинці з Волині штучний стравохід
- ФОТО З Британії через посольство України передали 20 тонн медикаментів на мільйон доларів
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом