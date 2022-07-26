Важкохворі та поранені українці можуть подати заявку на медевакуацію

Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть подати попередню заявку на Програму медичної евакуації

Важкохворі або поранені українці можуть подати через сайт МОЗ заявку на медичну евакуацію.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть подати попередню заявку на Програму медичної евакуації", - йдеться у повідомленні.

Для цього на сайті Міністерства охорони здоров’я в розділі "Опитування" слід заповнити анкету.

Кожен випадок евакуації розглядається спеціалістами окремо. Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3-4 днів до 2 тижнів, МОЗ забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами.

Транспортування та лікування українських громадян у рамках програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців.

Громадяни України, які перетнули кордон після 24 лютого в пошуку прихистку від війни та отримали у цих країнах статус біженців/тимчасового захисту, мають право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами цієї країни.

Якщо ж пацієнт лікується в Україні, то видатки на лікування фінансує Національна служба здоров'я України в межах Програми медичних гарантій.

Загалом, як повідомили в МОЗ, завдяки міжнародній підтримці та взаємодії з партнерами вдалося евакуювати вже понад 1 200 українців.

Ознайомитися з алгоритмом медичної евакуації можна на сайті Міністерства охорони здоров'я.