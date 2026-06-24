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ООН починає масштабну евакуацію сотень суден з Перської затоки

24 червня 2026, 09:53
ООН починає масштабну евакуацію сотень суден з Перської затоки
Фото: Укрінформ
Міжнародна морська організація вже отримала необхідні гарантії безпеки від ключових гравців регіону для розблокування руху.
ООН запускає масштабну операцію з евакуації сотень іноземних суден та тисяч моряків, які застрягли у Перській затоці через бойові дії. 
 
Про це повідомляє The New York Times.
 
За даними Міжнародної морської організації (IMO), у затоці застрягли 600 суден. Це стало наслідком війни США та Ізраїлю проти Ірану, адже блокада тривала понад три місяці.
 
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На борту кораблів перебувають 11 000 членів екіпажу. Генеральний секретар IMO Арсеніо Домінгес заявив, що моряки страждали від "місяців труднощів і страждань".
 
План евакуації вже діє й Агентство ООН почало контактувати з капітанами кораблів. Операцію проводять спільно зі Сполученими Штатами, Оманом та Іраном.
 
"Ми забезпечили необхідні гарантії безпеки та ретельно перевірили умови безпечного судноплавства для підтримки цих операцій", – наголосив Домінгес.
 
Міністерство оборони Оману вже визначило спеціальний коридор. Кораблі мають рухатися вздовж узбережжя цієї країни. Американські військові вже кілька тижнів координують рух на цих ділянках.
ООНевакуація

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