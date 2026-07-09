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CУСПІЛЬСТВО

ООН попереджає про ризик нової глобальної епідемії ВІЛ через скорочення фінансування

09 липня 2026, 10:13
ООН попереджає про ризик нової глобальної епідемії ВІЛ через скорочення фінансування
фото: amn.net.ua
Скорочення міжнародного фінансування залишило програми боротьби зі СНІДом без належної підтримки.

Світу загрожує спалах нової масштабної епідемії ВІЛ та СНІДу через критичне скорочення міжнародного фінансування медичних програм з боку США та Великої Британії.

Про це заявила директорка з питань управління та партнерства UNAIDS Крістін Стеглінг, повідомляє The Independent.

Через закриття клінік пацієнти масово втрачають доступ до базового тестування, через що багато людей дізнаватимуться про ВІЛ надто пізно. "Мій найбільший страх полягає в тому, що у нас більше не буде моменту, коли ми зможемо привернути міжнародну увагу та змусити людей інвестувати туди, де це важливо. Я думаю, що епідемія наближається", – заявила Стеглінг.

Брак фінансування вже зірвав виконання глобальних цілей. Наприкінці 2024 року 9,2 млн людей не мали доступу до терапії, а смертність від СНІДу сягнула 630 тис. випадків, що удвічі перевищує план.

Керівник інфекційного напрямку Médecins Sans Frontières UK Чарльз Ссонко констатував, що світ втрачає досягнення у боротьбі з хворобою. "Ми насправді бачимо, як повертаємося до тих моментів двадцятирічної давнини, коли люди помирали без надії. Це момент, коли ми не повинні повертати назад", – сказав він.

ООНСНІДВІЛ

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