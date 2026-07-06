ООН закликає до міжнародного регулювання ШІ та захисту дітей

Гутерреш також звернув увагу на нерівномірний розвиток технологій.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що розвиток ШІ випереджає можливості людства контролювати його, і закликав країни узгодити міжнародні правила. Виступаючи на першому Глобальному діалозі ООН з управління ШІ в Женеві, він окремо наголосив на захисті дітей як головному пріоритеті регулювання.

Про це повідомляє Reuters.

"Інновації потребують обмежень. Щоб штучний інтелект був ефективним, його необхідно регулювати", – заявив Гутерреш, зазначивши, що технології ШІ вже здатні змінювати економіку, ринок праці, впливати на вибори та баланс безпеки.

Особливу увагу генсек приділив безпеці дітей. "Ми не дозволяємо, щоб ліки потрапили до дитини, доки їхня безпека не буде доведена. Ми перевіряємо кожну іграшку. Проте штучний інтелект вже проник у життя наших дітей – у їхнє навчання, дружні стосунки, найпотаємніші питання – ще до того, як хтось запитав, як це на них вплине", – наголосив він. Гутерреш запропонував створити міжнародне зобов'язання AI Child Safety Pledge, яке зобов'яже компанії доводити безпечність систем ШІ для дітей до відкриття доступу, а також заборонити генерацію сексуалізованих зображень дітей та зобов'язати чат-боти перенаправляти дітей у психологічній кризі до людини.

Дводенний глобальний діалог не передбачає підготовки міжнародного договору – його метою є обговорення принципів управління ШІ та мінімізації потенційних ризиків. Делегати розглянуть першу незалежну глобальну наукову оцінку розвитку ШІ, підготовлену 40 експертами.

Гутерреш також звернув увагу на нерівномірний розвиток технологій. Згідно зі звітом, на США припадає 75% обчислювальної потужності серед 500 найпотужніших суперкомп'ютерів для ШІ, на Китай – ще 15%, тоді як країни, що розвиваються, ризикують залишитися позаду.